Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

14 yaşındaki çocuk, evine yardım için gelen kadının boğazını kesti

Hakkari'de Gençlerle Kitap Okuma Etkinliği

Hakkari'de Gençlerle Kitap Okuma Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelerek Amak-ı Hayal kitabını okudu ve kültürel etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Kültür ve İl Turizm Müdürlüğüne bağlı Halk Kütüphanesi bünyesindeki Kitap Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meydan Medresesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gençlerle Filibeli Ahmet Hilmi'nin Amak-ı Hayal kitabını okudu.

Gençlerle kitabın değerlendirmesini yapan Çelik, tavsiyelerde bulunarak, bu tür kültürel etkinliklerin önemine değindi.

Ney dinletisinin sunulduğu etkinlikte öğrenciler de eser hakkındaki görüşlerini aktardı.

Etkinliğe Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Evren Sarıgül, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve Hakkari Üniversitesi Genel Sekreteri Senar Hatim de katıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.