Hakkari'de fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın çatısının büyük bölümü fırtınanın etkisiyle savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, çatının büyük bölümü binanın yanına düştü.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz