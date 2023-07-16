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Hakkari'de doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi kayboldu

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HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan 4 kişinin bulunması için bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan 4 kişinin bulunması için bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'milli park' ilan edilen Cilo-Sat Dağları'na bugün sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi ile irtibat kesildi. Yakınlarının ihbarı üzerine 20 bin yıllık buzulların olduğu bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yetkililer, gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini, 4 kişinin akıbetiyle ilgili net bir bilgiye henüz ulaşılamadığını söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

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