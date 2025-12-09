Hakkari'de üniversite öğrencilerine Denetimli Serbestlik Sistemi anlatıldı

Hakkari'de Denetimli Serbestlik Sistemi'nin 20. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Hakkari Üniversitesi Zeynelbey Yerleşkesindeki merkezi derslikler konferans salonunda düzenlenen konferansta, Denetimli Serbestlik Müdürü Muhammed Salih Çınar, Türk Ceza ve İnfaz Kanunu, yargılama usulleri ile denetimli serbestlik konuları hakkında bilgi verdi.

Kurumda görevli psikolog Viyan Veziroğlu da söz konusu sistemdeki eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile "kendi işini kurma" projeleriyle ilgili sunum yaptı.

Konferansa Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Ulutaş ve Üniversitenin Genel Sekreteri Doç. Dr. Saim Gündoğan da katıldı.