Haberler

Hakkari'de Dağdan Kopan Dev Kaya Yola Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çukurca kara yolunda meydana gelen olayda, yamaçtan kopan dev bir kaya parçası yola düştü. O anlar, yolda seyahat edenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Karayolları ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi, yol güvenlik nedeniyle kapatıldı.

HAKKARİ'de dağdan kopan dev kaya parçası, yola düştü. O anlar, yoldan geçen otomobilde seyahat eden kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Hakkari- Çukurca kara yolunun 50'nci kilometresindeki Şorti mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü. Bu sırada Çukurca yönüne giden otomobilde seyahat edenler, kayanın düşme anını cep telefonuyla görüntüledi.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, temizlik çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke