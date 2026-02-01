Hakkari'de Dağdan Kopan Dev Kaya Yola Düştü
Hakkari'nin Çukurca kara yolunda meydana gelen olayda, yamaçtan kopan dev bir kaya parçası yola düştü. O anlar, yolda seyahat edenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Karayolları ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi, yol güvenlik nedeniyle kapatıldı.
Olay, sabah saatlerinde Hakkari- Çukurca kara yolunun 50'nci kilometresindeki Şorti mevkisinde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası yola düştü. Bu sırada Çukurca yönüne giden otomobilde seyahat edenler, kayanın düşme anını cep telefonuyla görüntüledi.
İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, temizlik çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.