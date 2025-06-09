Hakkari'de Dağda Düşen Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında ot toplarken dağlık alanda düşen S.K, AFAD, JAK, UMKE ve jandarma ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Kafasında ve ayağında kırık tespit edilen S.K, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hakkari'de dağlık alanda düşüp yaralanan kişi, ekiplerce ulaştırıldığı ambulansla hastaneye götürüldü.
Oğul köyü kırsalında ot toplamaya giden S.K, dağlık alanda düşüp yaralandı.
Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dron yardımıyla yerini tespit ettikleri S.K'yi, bir süre sedyeyle taşıyarak ambulansın bulunduğu noktaya getirdi.
Ayağında ve kafasında kırık olduğu öğrenilen kişi, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel