Haberler

4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'nda kayıp dağcı için arama çalışması başlatıldı

4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'nda kayıp dağcı için arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanan Yüksel Işık'tan pazartesi gününden beri haber alınamıyor. Bölgede AFAD, UMKE, JAK ve itfaiye ekiplerinin dron destekli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HAKKARİ'de 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanış yapan Yüksel Işık'tan pazartesi gününden beri haber alınamıyor. Bölgede dron destekli başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bursa'dan Hakkari'ye gelen iki dağcı, 13 Temmuz günü 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmanışa başladı. Tırmanış sırasında dağcılardan biri yolun yarısında geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye tek başına devam etti. Bir süre sonra Işık ile irtibatın kesilmesi üzerine diğer dağcı durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ara çalışmalarını Cilo Sat Dağları'nın kuzeybatısında yer alan Süppa Dürek zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi çevresinde yoğunlaştırdı. Yaklaşık 4 bin metreyi aşan rakım, sarp kayalıklar ve engebeli arazi yapısının çalışmaları güçleştirdiği belirtilirken, kayıp dağcıya ulaşabilmek için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi. Yetkililer, bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sonuç alınana kadar aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in ilk ifadesinde anlattıkları
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı

Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş

Anlayabilene aşkolsun: AHBAP'taki milyarlık EFT'lerin notları bomba

Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı

Bir belediye başkanı daha tutuklandı