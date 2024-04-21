Hakkari'de Bursluluk Sınavı 8 Bin 43 Öğrenciyle Gerçekleştirildi
Hakkari'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı, 8 bin 43 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava 1115 öğretmenin gözetiminde 458 salonda katılan öğrencilere başarı dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, görevli personele teşekkür etti.
Hakkari'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı 8 bin 43 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki 458 salonda 8 bin 43 öğrenci, 1115 öğretmenin gözetiminde sınava katıldı.
Sınav merkezlerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere başarı diledi, görevli personele teşekkür etti.