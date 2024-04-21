Hakkari'de Bursluluk Sınavı 8 Bin 43 Öğrenciyle Gerçekleştirildi

Hakkari'de ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı 8 bin 43 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki 458 salonda 8 bin 43 öğrenci, 1115 öğretmenin gözetiminde sınava katıldı.

Sınav merkezlerini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere başarı diledi, görevli personele teşekkür etti.