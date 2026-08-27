Yüksekova'da Buğday Hasadı Şenliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde 2026 yılı buğday hasadı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Büyükçiftlik Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, beldede 15 dönümlük arazide gerçekleştirildi.

Şenlikte konuşan Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, tarımsal üretimin önemine dikkati çekerek, çiftçilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçilerin büyük emek ve alın teriyle üretim yaptığını belirten Hülür, "Bizlerin özellikle çiftçilerimizi, tarımda emek veren, üreten, alın teri döken insanlarımızı desteklemek boynumuzun borcudur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah buna devam edeceğiz." dedi.

Yüksekova'nın gelişiminin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülebileceğini vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

"Yüksekova deyince aklıma sadece tarım gelmiyor. Gerçekten tarımdan turizme, turizmden sanayi ve ticaret alanında yapacağımız o kadar güzel şeyler var ki. Bunu ancak ve ancak birlik ve beraberlik çerçevesinde yapabiliriz. Bir bölgede tarımın, turizmin, sanayinin, ticaretin ve istihdamın konuşulması huzurun göstergesidir. İlçede yaşanan huzur ortamının kıymetinin bilinmesi gerekiyor. 2026 yılı buğday hasadının çiftçiler için bereketli geçmesini diliyorum. Çiftçi olmak öyle kolay değil. Bizler de köy çocuklarıyız, kendi köylerimizde bu işleri yaptık, hala yapıyoruz. Sabahın ilk ışığıyla tarlaya girmek, o bereketi hissetmek, görmek öyle kolay şeyler değil."

Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek de tarımın Türkiye ve dünya açısından önemli yere sahip olduğunu dile getirdi.

Tarımın geleceğin temel unsurlarından biri olduğunu anlatan Çiçek, yerel yöneticiler olarak çiftçilere gerekli desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Çiçek, "Türkiye'mizin ve dünyanın gerçeği, her şey tarımdan geçiyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak tarıma gereken desteği vermekle mükellefiz ve vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerimizin üretim sürecinde yalnız bırakılmaması gerekiyor. Yüksekova Kaymakamımıza ve kurum amirlerimize üreticilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hülür ve Çiçek, buğday hasadı yaptı.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Özkan Çömez, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, çiftçiler, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA