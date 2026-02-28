Haberler

Yuvasından düşüp, kanatları donan leyleği kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova ilçesinde Burhan Yalçın, yoğun kar yağışı nedeniyle yuvasından düşen ve uçamayan leyleği evine alarak sıcak bir ortamda besledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Burhan Yalçın (40), yuvasından düşen, kanatları donan ve uçamayan leyleği evine getirip, sıcak ortamda su ve yiyecek verdi.

Yüksekova'da iki gün önce etkili olan yoğun kar yağış ve tipi, yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde göç etmeyen leyleklerden biri, ağır kış şartları nedeniyle yuvasından düşerek karlar içinde kaldı. Mahalle sakinlerinden Burhan Yalçın, evinin yakınında hareketsiz halde duran leyleği fark etti. Kuşu evine getiren Yalçın, kanatları donan ve uçamayan leyleği, sıcak ortama alıp, su ve yiyecek verdi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu
Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Kızını Sedat Peker'e emanet eden polis memurunun eşi konuştu

Sedat Peker, canına kıyan polis memurunun isteğini yerine getirdi
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu

Okulda "selefi andı" okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti

Murat Kurum bunu beklemiyordu
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor