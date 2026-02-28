Yuvasından düşüp, kanatları donan leyleği kurtardı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Burhan Yalçın (40), yuvasından düşen, kanatları donan ve uçamayan leyleği evine getirip, sıcak ortamda su ve yiyecek verdi.

Yüksekova'da iki gün önce etkili olan yoğun kar yağış ve tipi, yaban hayatı da olumsuz etkiledi. Büyükçiftlik beldesi Kerem Zeydan Mahallesi'nde göç etmeyen leyleklerden biri, ağır kış şartları nedeniyle yuvasından düşerek karlar içinde kaldı. Mahalle sakinlerinden Burhan Yalçın, evinin yakınında hareketsiz halde duran leyleği fark etti. Kuşu evine getiren Yalçın, kanatları donan ve uçamayan leyleği, sıcak ortama alıp, su ve yiyecek verdi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı