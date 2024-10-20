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Hakkari'de Bilim Şenliği Başladı

Hakkari'de Bilim Şenliği Başladı
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Hakkari Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Bilim Şenliği', çeşitli konferanslar ve atölyelerle bilim ve teknolojiye ilgi artırmayı hedefliyor. Etkinlik, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Semra Gürtaş Doğan'ın yürütmesiyle gerçekleşiyor.

Hakkari Üniversitesince düzenlenen "Bilim Şenliği", konferans ve çeşitli atölyelerin açılmasıyla başladı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Gürtaş Doğan tarafından yürütülen proje kapsamında düzenlenen etkinlik ile kentte bilim ve teknolojiye ilginin artırılması ve öğrencilerin yaratıcılıklarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Zeynel Bey Yerleşkesi'ndeki merkezi dersliklerde başlayan şenlikte konuşan Vali Yardımcısı Furkan Berber, projenin önemine değinerek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş de projeyle kentte bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması, bilim, teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kazandırılmasını amaçladıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından "Optik Fiber Teknolojisi ve Uygulamaları" ile "Manyetik Soğutma Teknolojisi" konularında konferans verildi.

Berber, Pakiş ve akademisyenler, açılan 11 atölyeyi gezerek ilgililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Etkinlik, üç gün sürecek.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel

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