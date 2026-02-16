Haberler

Derecik Belediye Başkan Vekilliğine Mesut Tekin seçildi

Derecik Belediye Başkan Vekilliğine Mesut Tekin seçildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinin belediye başkanı Hasan Dinç, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yerine meclis üyesi Mesut Tekin başkan vekili olarak seçildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan" Belediye Başkanı Hasan Dinç'in yerine meclis üyesi Mesut Tekin, başkan vekili olarak seçildi.

Derecik Belediye Meclisi, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması"na karar verilen Dinç'in yerine başkan vekili belirlenmesi için seçim yaptı.

"Kamu hizmetlerinin aksamaması" amacıyla mülki idare amirinin teklifi üzerine yapılan seçime 11 meclis üyesi katıldı."

Yapılan 3 tur oylama sonucunda 7 meclis üyesinin oyunu alan Yeniden Refah Partisi'nden Mesut Tekin başkan vekili seçildi.

Belediye Başkanı Dinç hakkındaki davanın geçmişi

Derecik Belediye Başkanlığına 31 Mart 2024'te seçilen Hasan Dinç hakkında, 11 Ocak 2022'de "kız çocuğuna cinsel sarkıntılık" yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Şemdinli Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Dinç, 2 Şubat 2023'te "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması"na karar verilmişti.

Karara itiraz eden sanık avukatlarının istinaf başvurusu üzerine dosya Van Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edilmiş, itiraz başvurusunun görüşüldüğü Van Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 16 Ekim 2025'te "dosyanın esastan reddine" hükmetmişti.

Sanık avukatının müracaatı üzerine Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yoluna başvurması üzerine dosyayı görüşen Van Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, 30 Aralık 2025'te itirazın reddine oy birliğiyle karar vermesiyle verilen ceza kesinleşmişti.

Dinç'in avukatının, müvekkilinin yeniden yargılanması yönündeki talebi de Şemdinli Asliye Ceza Mahkemesince 26 Ocak 2026'da reddedilmişti.

Kaynak: AA / Mesut Kazak - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Mahalleliyi canından bezdiren kadın! 20 yıldır aynı şeyi yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu: Aldatıyorsa beni aldatıyor

Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti