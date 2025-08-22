Hakkari'de Ağaçlık Alanda Yangın Söndürüldü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine yapılan müdahalelerle söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve ağaçlar zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kayalar köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana yayıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ağaçlar zarar gördü.
Kaymakam Yunus Emre Akpınar'ın incelemelerde bulunduğu bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel