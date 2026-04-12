Süper Lig'in eski yıldızları, baskın yapılan mekandan çıkarken görüntülendi

Süper Lig'in eski yıldızları olan ve şu sıralar 1. Lig ekibi Çorum FK'da forma giyen Daniel Aleksic takım arkadaşı Alfredo Fredy Riberio, emniyet güçlerinin cumartesi gecesi baskın yaptığı bir gece kulübünün çıkışında görüntülendi.

ÜNLÜ GECE KULÜPLERİNE BASKIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan 2 eğlence mekanı için arama kararı çıkarılmış, gece 00.00 sularında Bebek Mahallesi'nde bulunan bir mekanda arama yapılmıştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası diğer 2 iş yerinde daha arama yapılırken K-9 köpeklerinin de katıldığı arama, gecenin geç saatlerine kadar sürmüştü.

SÜPER LİG'İN YILDIZLARI DA GECE KULÜBÜNDE ÇIKTI

Şu anda Çorum FK’da forma giyen Danijel Aleksic ve Alfredo Fredy Ribeiro da baskın yapılan gece kulübünde ortaya çıktı. Yüzünü göstermek istemeyen Fredy'nin yüzünü ceketi ile kapattığı anlar kameralara anbean yansıdı. İkili, daha sonrasında kendilerini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı.