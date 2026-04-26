Hakkari'de açan ters laleler doğaya renk kattı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğayı süsledi.

Bağlar köyünde ilkbaharın gelmesiyle yüksek kesimlerdeki bazı noktalarda ters laleler açtı.

Güzel görüntü oluşturan ters laleler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Beldeye giden fotoğraf tutkunları ile vatandaşlar, doğal ortamda yetişen ve yaklaşık 3 hafta ömrü olan ters laleleri fotoğrafladı.