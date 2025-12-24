Hakkari'de 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkari'de hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timince yürütülen çalışma sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C, kent merkezinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.