Hakkari'de 503 kilogram esrar ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'deki operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı