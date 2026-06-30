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Hakkari'de 503 kilogram esrar ele geçirildi

Hakkari'de 503 kilogram esrar ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de jandarma ve emniyet koordinesinde düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'deki operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 1 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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