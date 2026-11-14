Hakkari'de 30 yıl cezalı firari ile 20 yıl cezalı hükümlü yakalandı

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Hakkari'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ile aynı suç ve başka suçlardan toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 8 bin 980 lira adli para cezası bulunan N.A. yakalandı.

Kaynak: AA