Haberler

Derecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Derecik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Öğrencilerin gösterileri ve ödül takdimi ile renklenen etkinliğe çok sayıda katılımcı iştirak etti.

Derecik İlçe Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu ve oratoryo gösterisinin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Sezai Demirci, Belediye Başkan Vekili Fesih Ekinci, 1. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Kazak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

