Derecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Öğrencilerin gösterileri ve ödül takdimi ile renklenen etkinliğe çok sayıda katılımcı iştirak etti.
Derecik İlçe Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.
Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu ve oratoryo gösterisinin sunulduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Kaymakam Sezai Demirci, Belediye Başkan Vekili Fesih Ekinci, 1. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mesut Kazak