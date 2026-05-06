Hakkari merkezli soruşturmada "20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezi" deşifre edildi

Hakkari Valiliği, uluslararası bir soruşturma kapsamında '20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezi'ni deşifre ettiklerini açıkladı. Bosna Hersek'te yakalanan ve Türkiye'ye getirilen şüpheli tutuklandı.

Hakkari Valiliği, kentte yürütülen uluslararası soruşturma kapsamında "20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezi"nin deşifre edildiğini, Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelinin Yüksekova ilçesinde tutuklandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen uluslararası soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezinin deşifre edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında İnterpol Daire Başkanlığı aracılığıyla "kırmızı bülten"le aranan ve sistemin altyapısını kurup yöneten şüpheli M.O.B'nin Bosna Hersek'te düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Suçun arşivi olarak kullanılan, şebekenin merkez üssü konumundaki şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 20 milyar liralık illegal trafiğin tüm dijital izlerini barındıran 29 cep telefonu, 4 laptop ve bilgisayar kasası ele geçirildi. Ele geçirilen bu materyallerin 18 ili ve 7 ülkeyi kapsayan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık ağının 'ana kumanda merkezi' olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'ye getirilen ve Hakkari Siber Suçlarla Mücadele ekiplerimizce sorgulanan M.O.B, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
