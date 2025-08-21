Hakkari'de 2. Yaşlılık Şurası ve İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Hakkari'de yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği 2. Yaşlılık Şurası kapsamında "İl Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, genç nüfusa sahip bir ilde bulunduklarını söyledi.

Yaşlıları yalnız bırakmadıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kısa vadede Hakkari'de bir yaşlılık meselesi görünmüyor. Bu sonuç sevindirici olabilir ama gelecek ve ülkemiz açısında doğurganlık oranının inanılmaz düştüğünü görüyoruz. Bu durum gelecek açısından büyük bir problem. 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız aile yılı olarak ilan etti. Ailenin önemi ortaya çıksın. Çocuklar ve gençlerimiz, yaşlıları hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Hakkari'nin en güzel yönlerinden biri budur. Yaşlılarımız, evlatları ile mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşıyor."

Psikolog Ercan Mavigöz'ün sunum yaptığı programda, 83 yaşındaki Ramazan Akbaş da konuşma yaptı.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kurum personeli, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.