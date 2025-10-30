Haberler

Hakkari'de 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Hakkari'de jandarma ekipleri, bir şahsın bahçesine gizlenmiş 15 kilo 255 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli S.Y, uyuşturucu imal ve ticareti yapmakla suçlanarak tutuklandı.

Hakkari'de bahçeye gizlenmiş 2 çuvalda 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli S.Y'nin merkeze bağlı Aksu köyü Çiçekli mezrasında uyuşturucu imal ve ticareti yaptığına ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda bahçeye gizlenmiş 2 çuvalda 15 kilo 255 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
