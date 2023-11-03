HAKKARİ'de 11 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz davasında sanıklar beraat etti

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinin Oğlaklı köyünde, 7 yıl önce 3 kuzeninin tecavüzüne uğradıktan sonra uçurumdan atıldığı, daha sonra da intihar ettiği ileri sürülen 11 yaşındaki Esra Yücel olayı ile ilgili Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuksuz yargılanan 3 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Hakkari'nin İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli'nin Oğlaklı köyünde oturan Esra Yücel, 27 Mayıs 2016'da kuzen oldukları belirtilen V.Y., Z.Y. ve N.Y.'nin iddiaya göre cinsel istismarına uğradı, ardından da kuzenler, Yücel'i uçurumdan atarak kayıplara karıştı. Olayın sabahında Yücel, atıldığı uçurumdan bölgede arıcılık yapanlar tarafından bulunarak ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OLAYI KOMŞUSUNA ANLATTI

Yücel, burada tedavi olduğu sırada olayı bir komşusuna anlattı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; 27 gün sonra 24 Haziran 2016'da V.Y., Z.Y. ve N.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, aynı gün çıkarıldıkları mahkemece 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar', 'Çocuğu cinsel amaçla cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma', 'Birden fazla kişi ile tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2017'DE İNTİHAR ETTİ

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık avukatlarının Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları itiraz ve yapılan DNA testlerini ardından mahkemenin ara kararıyla 8 ay sonra 'Somut delil yok' gerekçesi ile V.Y., Z.Y. ve N.Y., tahliye edildi. Bu kararın ardından Esra ise 6 Mart 2017'de intihar ederek yaşamına son verdi.

'HUKUK MÜCADELESİNİ SONUNA KADAR YÜRÜTECEĞİZ'

Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen duruşmasına, tutuksuz yargılanan 3 sanık katılmazken, duruşmayı Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen avukatlar ve bazı dernek üyeleri takip etti. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu davada, mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden 3 sanık hakkında beraat kararı verdi. Avukatlar, beratla sonuçlanan duruşma sonrası açıklama yaptı. Hakkari Barosu Başkanı Avukat Ergün Canan, dosyanın burada son bulmayacağını, İstinaf aşamasının olduğunu belirterek, hukuk mücadelesini sonuna kadar yürüteceklerini söyledi.