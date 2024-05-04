Hakkari Çukurca Kaymakamı Üzümlü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Üzümlü Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki sınır kapısına giden Kumcu, buradaki ziyaretin ardından Irak tarafında bulunan Serzer bölgesine geçti.

Serzer Gümrük Müdürü İrfan Süleyman Abdullah ve yetkililer tarafından karşılanan Kumcu, geçişlerin daha rahat sağlanması için yapılabilecekler konusunda görüş alış verişinde bulundu.???????

Kumcu'ya Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Abbas Çelik eşlik etti.