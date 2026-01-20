Hakkari-Çukurca karayolu dev kaya parçalarıyla kapanmıştı

HAKKARİ- Çukurca karayolunun 50'nci kilometresinde dağdan kopan dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Yolun açılması için ekipler çalışma başlattı.

Hakkari- Çukurca kara yolunun 50'nci kilometresindeki Köprülü köyü ile Çukurca arasındaki güzergahta dağdan düşen dev kayalar yolu ulaşıma kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle düşen kaya ve toprak yığınlarının kaldırılıp yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Karayolları yetkilileri, çalışmalar süresince sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirterek, özellikle kış şartlarında bu yolu kullanacak olanların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.