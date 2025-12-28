Hakkari'de çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar da plastik bidonlar ve tahtadan yapılan kızaklarıyla kayarak karın keyfini çıkardı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yaptı, kar topu oynayarak eğlendi.