Haberler

Hakkari'de çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlendi

Hakkari'de çocuklar kızak ve bidonlarla kayarak eğlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, kayarak ve kardan adam yaparak eğlenceli anlar geçirdi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuklar, kar yağışının ardından kızak ve bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar da plastik bidonlar ve tahtadan yapılan kızaklarıyla kayarak karın keyfini çıkardı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yaptı, kar topu oynayarak eğlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Dayan - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı