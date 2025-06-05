Hakkari Belediyesi Yeni Minibüsleri Tanıttı

Hakkari Belediyesi, filosuna yeni kattığı 6 minibüsün tanıtımını yaptı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, araçları inceledi, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu'dan bilgi aldı.

Minibüslerin ulaşımın zor olduğu mahallelerde hizmet vereceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Toplu taşıma ücretlerini düşük tutmaya çalışıyoruz. Araçların muayene ve trafik tescil işlemleri bayram sürecinde tamamlanacak. Bayram sonrasında ise yeni minibüsler Hakkarililerin hizmetine sunulacak. Uzak mahallelerde vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak istiyoruz. İhtiyaç duyulursa ilave otobüs ve toplu taşıma desteği sağlayacağız. Yeni minibüslerle belediyenin toplu taşıma filosundaki araç sayısı 28'e yükseldi."