Hakim ve Savcı Adaylarına Cübbe Teslim Töreni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisindeki eğitimlerini dereceyle bitiren ve yarın yapılacak kura töreniyle atamaları gerçekleştirilecek hakim ve savcı adaylarına cübbelerini teslim etti.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisindeki 28. Dönem Adli Yargı ve 18. Dönem İdari Yargı eğitimlerini tamamlamasının ardından mesleğe kabul edilen 1351 hakim ve cumhuriyet savcısından dereceye girenlerle Bakanlıkta bir araya geldi.

Hakim-savcı adaylığı sisteminden hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini anımsatan Tunç, şunları kaydetti:

"1351 hakim-savcı adayımız sistemin son adayları. Bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcısı olarak göreve başlanacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle yeni görev yerleriniz belirlenecek. Yarın kuralarını çekecek 1351 hakim ve savcımız Türkiye Adalet Akademisindeki eğitimlerini ve adliyelerdeki stajlarını tamamladılar. Hakim-savcı adaylarının başarılı olacağına inanıyorum. Ülkemizin değişik yerlerinde uzun yıllar yargı hizmetinde, adaletin tecellisinde çok önemli vazifeler alacaksınız. İnşallah milletimize, ailelerinize layık olmaya çalışacaksınız. Hepinizi tebrik ediyorum."

Bakan Tunç, konuşmasının ardından dereceye giren adaylara cübbelerini teslim etti.

Dönemlerinde başarılı olan 1351 hakim ve savcı adayının dosyası mesleğe kabul işlemlerine esas olmak üzere Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yarın yapılması planlanan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni ile adayların görev yerleri belirlenecek.