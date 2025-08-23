Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için toplandı

Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için toplandı
Güncelleme:
Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek için toplandı
Kamu Hakem Kurulu, memur zammını görüşmek içi bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyon'ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katılıyor.

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan nihai kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na ait olacağını vurgulayarak, "Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz" açıklamasında bulundu. Memur-Sen ise Hakem Heyeti'ne başvurmayacaklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti.

SAĞLIK-SEN VE KAMU-SEN DE TOPLANTIDA

Kamu Hakem Kurulu, memur maaşlarını görüşeceği çalışmalarına bugün başladı. Kurul ilk toplantı için 14.30'da bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen Konfederasyon'ndan Sağlık-Sen başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de katılıyor.

HAKEM HEYETİ NEDİR?

Hakem Heyeti 11 üyeden oluşuyor ve bu üyelerin 6'sı Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Heyetin 4 üyesi Memur-Sen'den, biri Kamu-Sen'den, diğer üye ise Memur-Sen tarafından gösterilen akademisyenler arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Böylece heyette hükümetin ağırlığı belirgin şekilde görülüyor.

HAKEM HEYETİ KARARININ ÖNEMİ VE SÜRECİ

Hakem Heyeti'nin vereceği karar kesin ve toplu sözleşme hükmünde olacak. Başvurunun ardından 5 gün içinde karar açıklanması bekleniyor.

NE TEKLİF EDİLDİ?

Hükümet son teklifinde, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam teklif etmişti. Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer aldı. Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı. Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.

SENDİKALARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026 yılı için yüzde 88, 2027 için ise yüzde 46 zam önerisi bulunuyor. Ayrıca;

  • 2026'da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı,
  • 2027'de taban aylığa 7 bin 500 TL zam,
  • Toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL'ye çıkarılması,
  • Aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyor.

6,5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak toplu sözleşme zamları netleşecek. Elde edilecek kazanımlar, 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini doğrudan etkileyecek.

Olgun Kızıltepe
Yorumlar (16)

Haber Yorumları9kn8ktkpyy:

Ne lüzumsuz bir toplantı. Reis ne derse o olur

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2y8r84wvhq:

Ne lüzumsuz bir yorum..

yanıt9
yanıt41
Haber YorumlarıNecati Cevik:

al gülüm ver gülüm çoğunluk hükümetin adamları.

yanıt37
yanıt1
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Lüzümsuz dememeliyiz. Hep yoklukmuş ancak kainat şans eseri var olmuş. Şimdi ise toprakdan yapılmış yaratıklar yani insanlar.. bir şeyler yapıyorlarki.. hayat sıkıcı olmasın. Bunu desteklemeliyiz.

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarısade vatandaş:

SİZ HİÇ MERAK EDİYORMUSUNUZ YARIDAN FAZLASINI ÇOĞUNLUĞUNU AK PARTİNİN İKTİDARIN SEÇTİĞİ ÇOK ACAYİP YANSIZ ÇOK ACAYİP TARAFSIZ HER ZAMAN DOĞRUDAN YANA OLAN ASLAA KİMSEDEN EMİR ALMAYAN BİRİSİNİN GÖNLÜ OLACAK DİYE HAKSIZ HUKUKSUZ KARAR VERMEYEN HAKEM HEYETİ ACABA KİMİN LEHİNE KARAR VEREBİLİR ŞAHSEN BEN ÇOK MERAK EDİYORUM ACABA NE KARAR VERECEKLER DİYE TİYATROYA GİDECEĞİNİZE BİR ÜLKENİN HALİNİ SEYREDİN ÇOK DAHA EĞLENİRSİNİZ İNSANLAR VERDİKLERİ OYLARLA LAYIĞINI BULUR LAYIK OLDUKLARI GİBİ YÖNETİLİRLER

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMurat ERDEM:

Kurul toplansa ne olacak karar belli hükümetin söylediği çıkacak boşuna beklemeyin.

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

o toplantıya memurları temsilen katılanlara yuh olsun,yazıklar olsun,memurların ödediği aidatlar haram zıkkım olsun..!

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları2y8r84wvhq:

Sen memurların aidat vermediğini bile bilmiyorsun ve yorum yapıyorsun. Memurlardan kesilen sendika aidatı sonraki ay geri veriliyor.

yanıt3
yanıt12
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

Toplantıda yemek yiyip.. geri kalan fazla yemekleri.. LÜTFEN .. çöpe atmasınlar. Bana versinler.

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
