POYD Başkanlığına Hakan Saatçioğlu yeniden seçildi

Güncelleme:
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Hakan Saatçioğlu oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Saatçioğlu, turizm sektöründe dayanışma ve gelişime vurgu yaptı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanlığına mevcut başkan Hakan Saatçioğlu oy birliğiyle yeniden seçildi.

POYD 2025 yılı Olağan Genel Kurulu, kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi.

Tek listenin yer aldığı kurulda Saatçioğlu'nun listesi oy birliğiyle seçildi.

Listede, Ercan Çek, Ali Burak Özarutan, Mehmet Bahar, Serkan Gümrükçü, Önder Beyhan, Bozkurt Atilla, Mustafa Alper Karakaş, Enis Özsinan, Mustafa Ergün, Nehire Özdemir ve İzzet Bekir yer aldı.

Saatçioğlu, burada yaptığı konuşmada, turizmin değişen koşullarına rağmen dayanışma ve duruşlarını koruduklarını söyledi.

Otel yönetmenin yanı sıra geleceği yönetenler olmaya özen gösterdiklerini belirten Saatçioğlu, Türk turizminde geldikleri noktayı sadece POYD'un değil herkesin başarısı olarak gördüğünü vurguladı.

Yeniden seçilmenin güzel olduğunu fakat başka bir adayın çıkmasını gönlünden geçirdiğini belirten Saatçioğlu, "Kendi içimizde de yarış içerisinde olmalıyız ki daha iyisini yapalım. Sektörümüz için önümüzdeki yıllarda çok daha fazla çalışmalıyız. Yönetim Kurulu olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza inancım tam." ifadesini kullandı.

