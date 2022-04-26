Hakan Hoca'nın büyük sırrı ortaya çıkacak mı?

Mesleğinde çok başarılı, usta bir cerrah olmasına rağmen idealist tavrı nedeniyle kariyeri boyunca otorite ile sorun yaşayan Hakan Hoca'nın kimliğini değiştirmesine neden olan hadise ise gizemini koruyor. Hakan Hoca'nın gerçek kimliğinin Kemal Demir olduğunu öğrenen Ömer, Hakan'ın çocukluğunda hayatını değiştiren kişi olduğunu fark ettiğinde büyük bir şok yaşadı. Hakan'ın kimliğini değiştirmesine neden olan hadiseler zinciri ise gizemini koruyor.

'Kasaba Doktoru'nun zengin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

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