Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Lüksemburg'da, AB Dış İlişkiler Konseyi marjında düzenlenen Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında Yunan mevkidaşı ile bir araya geldiği belirtildi.