Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi konusundaki temasların sonuçlarını değerlendirdi.

Görüşmede, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi amacıyla Umman ve Türkiye tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi.

AA / Tuğba Altun
