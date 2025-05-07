Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, mevkidaşı bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan gelişmeler ele alındı.