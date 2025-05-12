Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Barış Telefonu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. İki bakan, Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlama çabalarını değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lavrov'un telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel