Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Barış Telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Lavrov'un telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.