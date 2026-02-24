Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yıl dönümünde, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Bakanlık'ta görüştü.

Kaynak: ANKA