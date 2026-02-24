Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yıl dönümünde, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA
