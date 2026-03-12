Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Belçikalı mevkidaşı Prevot ile telefonda bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve arabuluculuk çalışmalarını değerlendirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
