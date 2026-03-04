Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu değerlendirirken, Türkiye'nin hava sahasına yönelen etkisiz hale getirilen füze konusunu da ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerikan mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye'nin hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze de gündeme geldi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Yetkili, "Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirilmiş, ayrıca ülkemiz hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alınmıştır" bilgilerini paylaştı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
