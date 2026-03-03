Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Wadephul ile bölgede devam eden saldırıları ele aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bölgede devam eden saldırılar ve çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar hakkında görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefonda bölgede devam eden saldırıları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Fidan ile Wadephul telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgede devam eden saldırılar ele alındı. Çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker