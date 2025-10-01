Hakan Fidan ve İspanyol Mevkidaşı Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares Bueno ile telefonla görüştü. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan ele alındı.

