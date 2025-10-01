Haberler

Hakan Fidan ve İspanyol Mevkidaşı Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ile telefon görüşmesi yaparak Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planı ele aldı.

