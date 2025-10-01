Hakan Fidan ve İspanyol Mevkidaşı Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü
Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasını hedefleyen plan değerlendirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel