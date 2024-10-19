Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi İstanbul'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi ve ortak basın açıklaması düzenledi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Sarıyer'de bir araya geldi. İkili görüşme sonrası ortak basın açıklaması düzenledi.