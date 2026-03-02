Haberler

Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda bölgedeki gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için yürütülen çabaları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bayramov telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgedeki güncel gelişmeler ele alınırken çatışmaları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
