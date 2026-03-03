Dışişleri Bakanı Fidan, Alman Mevkidaşı Wadephul ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Bakanı Johann David Wadephul ile telefonda görüşerek, bölgede devam eden saldırıları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmesi yaptı. Bölgede devam eden saldırıların ele alındığı görüşmede, çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: ANKA