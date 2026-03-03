Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman Mevkidaşı Wadephul ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmesi yaparak, bölgede devam eden saldırıları ve çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile telefon görüşmesi yaptı. Bölgede devam eden saldırıların ele alındığı görüşmede, çatışmaların sona ermesi için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: ANKA
