Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.

Kaynak: ANKA