Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Paris'te bir araya geldi.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel