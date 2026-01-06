Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı sırasında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Paris'te bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Konulu Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vesilesiyle bulunduğu Paris'te, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
