Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze'deki son durumu ve diğer bölgesel gelişmeleri ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Gazze'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

