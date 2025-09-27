Haberler

Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı ile New York'ta Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Nijeryalı mevkidaşı Yusuf Maitama Tuggar ile Türkevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

