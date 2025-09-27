Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı ile New York'ta Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Nijeryalı mevkidaşı Tuggar ile New York'ta Türkevi'nde görüştü.