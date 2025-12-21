Hakan Fidan: Gazze, Gazzeliler Tarafından Yönetilmeli

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın katılımıyla Miami'de gerçekleşen Gazze toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazze Barış Planı'nda ikinci aşamaya geçişin parametrelerinin konuşulduğunu belirten Fidan, Gazze yönetiminin teknokratlardan oluşan bir komiteye devri, barış kurulunun işleyişi ve bölgedeki istikrar gücünün oluşturulması gibi teknik konuların takvimlendirilmesi üzerinde durulduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Miami kentinde Türkiye, Mısır ve Katar'ın katılımıyla yapılan Gazze toplantısının ardından temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi. Bakan Fidan, son rehinenin teslim edilmesiyle birlikte birinci aşamanın tamamlandığını ve artık ikinci aşamaya geçişin konuşulduğunu ifade etti. Miami toplantısını, "Şarm el-Şeyh'ten sonraki en önemli toplantı" olarak nitelendiren Fidan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak ateşkes ihlallerinin barış planını tehlikeye soktuğunu, ikinci aşamaya geçmede büyük riskler oluşturduğunu açıkça ifade ettik. Özellikle devam eden ihlaller İsrail tarafından inanılmaz şekilde süreci daha zor hale getiriyor. Bütün taraflar bu konuda mutabakat içerisinde ve bunun önüne geçilme yolu konusunda da çeşitli tartışmalarımız oldu."

Bakan Fidan, Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi konusunda Türkiye'nin üç temel kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, Gazze'nin mutlaka Gazzeliler tarafından yönetilmesi, toprak bütünlüğünün korunarak hiçbir şekilde bölünmemesi ve tüm yatırımların doğrudan Gazze halkı için olması gerektiğini dile getirdi. Fidan, Gazze yönetiminin teknokratlardan oluşan bir komiteye devri, barış kurulunun işleyişi ve bölgedeki istikrar gücünün oluşturulması gibi teknik konuların takvimlendirilmesi üzerinde durulduğunu kaydetti.

Türkiye'nin deprem sonrası konut inşa etme tecrübesine dikkat çeken Fidan, "500 bin konutluk çalışmayı 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayan bir ülke olarak bu tecrübemiz Gazze'de de kullanılabilir. Kış yaklaşırken elimizdeki çadır ve konteyner altyapısı da Gazzelilerin emrine girebilir" dedi.

Miami'deki temasların sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını belirten Bakan Fidan, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Ukrayna konusunu da görüştüğünü söyledi. Fidan, "Hafta sonu Rus, Ukraynalı ve Avrupalı taraflarla bir araya gelme imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile Türkmenistan'daki görüşmesinden elde ettiğimiz perspektifi, burada Amerikalı ve Avrupalı muhataplarımızın görüşleriyle harmanladık. Türkiye, iki tarafla da konuşabilen nadir ülkelerden biri olarak barışın tesisi için çalışmalarına devam edecek" dedi.