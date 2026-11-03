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Hakan Fidan, Juba Büyükelçisi Metin Ergin için başsağlığı mesajı yayımladı

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Hakan Fidan, Juba Büyükelçisi Metin Ergin için başsağlığı mesajı yayımladı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Sudan'da Türkiye'yi temsil eden Juba Büyükelçisi Metin Ergin'in hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Fidan, ülkeye 35 sene hizmet eden Ergin'e rahmet, ailesine ve camiaya başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Güney Sudan'da devletimizi temsil eden Büyükelçi Metin Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize 35 sene boyunca özveriyle hizmet etmiş olan Büyükelçi Ergin'e Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hayatını kaybeden Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin için başsağlığı mesajı yayımladı. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Güney Sudan'da devletimizi temsil eden Büyükelçi Metin Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize 35 sene boyunca özveriyle hizmet etmiş olan Büyükelçi Ergin'e Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
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