Hakan Fidan, Juba Büyükelçisi Metin Ergin için başsağlığı mesajı yayımladı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Güney Sudan'da devletimizi temsil eden Büyükelçi Metin Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize 35 sene boyunca özveriyle hizmet etmiş olan Büyükelçi Ergin'e Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hayatını kaybeden Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin için başsağlığı mesajı yayımladı. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Güney Sudan'da devletimizi temsil eden Büyükelçi Metin Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize 35 sene boyunca özveriyle hizmet etmiş olan Büyükelçi Ergin'e Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA