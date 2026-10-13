Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile bölgedeki son gelişmeleri telefonda ele aldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.

Kaynak: AA