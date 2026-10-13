Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile bölgedeki son gelişmeleri telefonda ele aldı

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile bölgedeki son gelişmeleri telefonda ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı ve devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabalar değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele alarak devam eden çatışmalara çözüm bulmaya yönelik çabaları değerlendirdi.
Kaynak: AA